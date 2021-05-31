Цель Азербайджана заключается в расширении торгово-экономических связей с Турцией - министр

БАКУ /Trend/ - Цель Азербайджана заключается в дальнейшем расширении торгово-экономических связей и инвестиционного сотрудничества с Турцией.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе турецко-азербайджанского инвестиционного форума, который проходит в онлайн-формате с участием делегации, возглавляемой министром торговли Турции Мехметом Мушем.

Ранее Джаббаров заявил, что Турция является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, и соглашение о преференциальной торговле, подписанное между правительствами двух стран, будет способствовать расширению торговых связей.

Он также сообщал, что Азербайджан планирует увеличить товарооборот с Турцией в 2021 году.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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