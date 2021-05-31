ЕС назвал основные цели сотрудничества с Туркменистаном
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YARAT проведет однодневную выставку "Погружение: Семь слоев эмоциональных значений участников ARTIM Lab-2021"
Нейтралитет Туркменистана сегодня стал фактором международной политики в долгосрочной повестке ООН - Бердымухамедов
Руководители Армении должны быть привлечены к ответственности за разжигание вооруженных столкновений на Южном Кавказе – Питер Тейс
Отношения Тегерана и Баку вышли на уровень стратегических во всех сферах - глава администрации президента Ирана
Безопасность границ между Азербайджаном и Ираном создала дополнительные возможности для развития отношений – министр
Группа родственников погибших во второй Карабахской войне армянских военных перекрыла улицу в центре Еревана
Гидроэлектростанции «Худаферин» и «Гыз Галасы» позволят производить 716 млн кВт⋅ч электроэнергии в год
В финансово-банковском секторе Азербайджана предложено использование удостоверений личности нового поколения
Выделены средства на бурение субартезианских скважин в Агдамском и Тертерском районах - Распоряжение
В Баку состоялся велопробег в честь Всемирного дня велосипеда и 30-летия независимости Туркменистана (ФОТО)
«Лаборатория Касперского»: каждый второй откладывает обновление устройств, когда приходят уведомления
Бакинцы очарованы музеем под землей! На станции метро "Низами" открылась экспозиция в честь Года Низами Гянджеви (ФОТО)
Министры транспорта Азербайджана и Турции ознакомились с проектом строительства дороги Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд (ФОТО)
Омбудсмен Азербайджана выступила с видеообращением в связи с отмечаемым 1 июня Международным днем защиты детей
Армяне могут жить у нас в Азербайджане как граждане страны, как и жили до конфликта - глава комиссии