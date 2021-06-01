Визит премьер-министра Грузии в Турцию имеет важное стратегическое значение для обеих стран - глава МИД

БАКУ /Trend/ - Визит премьер-министра Грузии в Турцию имеет важное стратегическое значение для обеих стран, сказал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на грузинские СМИ.

Отметим, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили находится с официальным визитом в Турции.

По словам главы МИД, в ходе визита будут обсуждены все основные направления двусторонних отношений, торгово-экономические связи, а также сотрудничество в контексте региональной безопасности.

"Это очень важный визит, так как это первый официальный визит премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Турецкую Республику", - сказал он.

Залкалиани отметил, что Турция - один из важных торговых партнеров Грузии.

"Во время пандемии наше сотрудничество было оперативным, и сейчас, когда экономики стран открываются, важно еще более эффективно использовать имеющийся потенциал в этом направлении", - сказал он.

По словам главы МИД, в ходе встреч в рамках визита также будут обсуждены вопросы, связанные с новыми геополитическими реалиями в регионе и эффективной реализацией существующих проектов.

Отметим, что в грузинскую делегацию, находящуюся с визитом в Турции, входят вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и глава администрации правительства Илья Дарчиашвили.

(Автор: Тамилла Мамедова)

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