Визит премьер-министра Грузии в Турцию имеет важное стратегическое значение для обеих стран - глава МИД
БАКУ /Trend/ - Визит премьер-министра Грузии в Турцию имеет важное стратегическое значение для обеих стран, сказал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на грузинские СМИ.
Отметим, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили находится с официальным визитом в Турции.
По словам главы МИД, в ходе визита будут обсуждены все основные направления двусторонних отношений, торгово-экономические связи, а также сотрудничество в контексте региональной безопасности.
"Это очень важный визит, так как это первый официальный визит премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Турецкую Республику", - сказал он.
Залкалиани отметил, что Турция - один из важных торговых партнеров Грузии.
"Во время пандемии наше сотрудничество было оперативным, и сейчас, когда экономики стран открываются, важно еще более эффективно использовать имеющийся потенциал в этом направлении", - сказал он.
По словам главы МИД, в ходе встреч в рамках визита также будут обсуждены вопросы, связанные с новыми геополитическими реалиями в регионе и эффективной реализацией существующих проектов.
Отметим, что в грузинскую делегацию, находящуюся с визитом в Турции, входят вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани, министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и глава администрации правительства Илья Дарчиашвили.
(Автор: Тамилла Мамедова)
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