ЕС находится в процессе планирования сотрудничества с Туркменистаном на 2021–2027 годы – посол (ИНТЕРВЬЮ)

БАКУ /Trend/ - Европейский союз (ЕС) находится в процессе планирования сотрудничества с Туркменистаном на период 2021–2027 годов, сообщил Trend посол ЕС в Туркменистане Диего Руиз Алонсо.

«В настоящее время мы проводим консультации с партнерами и различными заинтересованными организациями», – сказал посол.

По его словам, в целом ЕС планирует сосредоточиться на продвижении «зеленых» аспектов экономики в качестве предварительного условия для достижения целей Национального плана развития, соответствующих целей устойчивого развития, создания рабочих мест и содействия инклюзивному росту, что также поддержит восстановление экономики после последствий пандемии COVID-19.

«Вторым аспектом нового сотрудничества будет развитие частного сектора и сельских районов, что является ключевым фактором для упрощения торговых процедур», – отметил посол.

Он добавил, что укрепление гражданского общества, защита и развитие уязвимых групп (молодежи, женщин и др.), поощрение прав и свобод человека также являются частью двусторонней повестки дня ЕС.

По словам Алонсо, ЕС внес значительный вклад в развитие надежного частного сектора в Туркменистане. В этой связи он отметил финансируемый ЕС проект «Поддержка дальнейшего устойчивого сельского хозяйства и развития сельских районов в Туркменистане – САРД».

«Частный сектор имеет ключевое значение для стимулирования роста и предоставления людям рабочих мест и возможностей. Это особенно значимо в случае отдаленных сельских регионов», – отметил посол. При этом он добавил, что сейчас пришло время приложить больше усилий для улучшения нормативно-правовой среды, укрепления прозрачности и честной конкуренции, устранения экономических недостатков и облегчения доступа на глобальные и региональные рынки.

«В связи с этим у ЕС есть несколько текущих региональных проектов, направленных на улучшение бизнес-среды, обеспечение верховенства закона и повышение экспортного потенциала местного бизнеса. В частности, можно отметить финансируемый ЕС проект Ready4Trade Central Asia», – сказал Алонсо.

Он добавил, что Ready4Trade Central Asia вносит свой вклад в общее устойчивое и инклюзивное экономическое развитие Центральной Азии, стимулируя внутрирегиональную и международную торговлю. Проект также способствовал созданию онлайн-портала по упрощению процедур торговли и укреплению потенциала национальных экспертов для эффективного функционирования портала.

Кроме того, в 2020 году был проведен обзор новой Внешнеторговой стратегии Туркменистана на 2021–2030 годы в соответствии с запросом страны о технической помощи для вступления в ВТО.

Посол подчеркнул, что несмотря на коронавирус COVID-19, Европейский союз позаботился о том, чтобы текущие проекты с Туркменистаном соответствовали поставленным задачам.

Говоря о партнерстве ЕС с Туркменистаном в период с 2016 по 2020 год, посол отметил, что ЕС и его национальные партнеры реализовали несколько двусторонних проектов, включая поддержку системы образования, укрепление потенциала Академии государственной службы, сельскохозяйственный проект SARD III и несколько региональных проектов, включая BOMCA (о границах) или CADP (о наркотиках).

«ЕС инвестировал десятки миллионов евро в продвижение образовательных возможностей и реформу государственной службы, устойчивое сельское хозяйство, которое соответствует европейским стандартам, предотвращает изменение климата и обеспечивает высокое качество продукции. ЕС поддерживает развитие малых и средних предприятий (через Европейский банк реконструкции и развития), и в Ашхабаде есть офис ERASMUS+, продвигающий образовательные возможности для всех», – уточнил посол.

Он привел в пример финансируемый ЕС проект, в рамках которого недавно были запущены курсы магистратуры в Академии государственной службы Туркменистана.

«Перед глобальной пандемией мы планировали, что наши сотрудники приедут в Туркменистан для личного общения, пилотирования курса на уровне магистра и чтения лекций студентам академии. Однако, поскольку вирус распространился по всему миру, мы должны были быть осторожными. Поэтому наши сотрудники и команда академии перешли на дистанционное обучение, переведя все учебные программы и занятия в режим онлайн», – сказал он.

Посол Алонсо отметил, что Стратегия ЕС для Центральной Азии рассматривает регион в целом, так как экономики региона дополняют друг друга. По его словам, ЕС будет поддерживать развитие и процветание в Центральной Азии посредством региональных проектов.

«Существуют двусторонние проекты для Туркменистана и других стран Центральной Азии, а также возможность совместного участия в инициативах, которые, по нашему мнению, лучше рассматривать в региональном формате. Изменение климата, упрощение процедур торговли или безопасность – это только некоторые примеры, чтобы понять, что в некоторых случаях более эффективно противостоять вызовам на наднациональном уровне», – сказал он.

Посол добавил, что ЕС хотел бы видеть в Центральной Азии интегрированное пространство.

«Стратегия ЕС для Центральной Азии рассматривает региональную интеграцию в качестве фундаментальной цели, и в этом смысле мы разработали различные региональные проекты, которые также интересны Туркменистану», – отметил он.

Посол сообщил, что Туркменистан уже участвует в некоторых текущих инициативах, и сейчас обсуждаются пути сотрудничества в рамках новых: «Также мы работаем вместе с национальными партнерами над продвижением экономических возможностей для бизнеса, укреплением экспортного потенциала, улучшением инвестиционного климата и борьбой с экономическими преступлениями.

Существует очень важный региональный проект по противодействию насильственному экстремизму. Кроме того, ЕС включил Туркменистан в свой ответ на борьбу с распространением коронавируса COVID-19 (программа CCRCA)».

В заключение Алонсо отметил, что самым важным событием вышеназванного периода является открытие полноправной делегации ЕС в Туркменистане, что вывело двусторонние отношения на другой, более высокий уровень

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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