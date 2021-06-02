Построение инновационной экономики в Азербайджане напрямую связано с системой образования - министр

БАКУ /Trend/ - Построение инновационной экономики в Азербайджане напрямую связано с системой образования.

Как сообщает в среду Trend, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в Twitter.

"Мы обменялись мнениями с министром образования Эмином Амруллаевым по вопросу углубления интеграции между сферами экономики и образования", - сказал Джаббаров.

"Высшие учебные заведения, ПТУ, лицеи и школы, детские сады Азербайджана являются безальтернативной базой для перехода к инновационной экономике", - считает глава ведомства.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: Fidan_Babaeva