Обзор сельхозпроизводства Туркменистана с начала года
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Восстановленное Суговушанское водохранилище позволит орошать 96 тыс. гектаров земель (Эксклюзив) (ВИДЕО)
По инициативе председателя АМОР Лейлы Алиевой проведен цикл благотворительных акций по случаю Международного дня защиты детей (ФОТО)
Рамиз Азизбейли находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое – дочь народного артиста
Фонд культуры России и представительство Фонда Гейдара Алиева в РФ организовали праздничное мероприятие для детей (ФОТО)
Представители Узбекистана и Малайзии договорились проводить совместные научно-исследовательские работы в области сельского хозяйства