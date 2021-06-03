В Грузии зафиксирован рост индекса экспортных цен

Бизнес 3 июня 2021 21:13 (UTC+04:00)
В Грузии зафиксирован рост индекса экспортных цен

БАКУ /Trend/ - Индекс экспортных цен (XPI) в Грузии в апреле 2021 года вырос на 5,9 процента по сравнению с предыдущим месяцем, передает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

Цены на производимую продукцию выросли на 6 процентов.

По сравнению с апрелем 2020 года XPI увеличился на 16,8 процента.

За указанный период цены на производимую продукцию выросли на 15,6 процента, в сфере водоснабжения, канализации - на 61,1 процента, на продукцию горнодобывающей промышленности и карьеров - на 15,1 процента.

Индекс импортных цен (MPI) увеличился на 2,9 процента по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как по сравнению с апрелем 2020 года он вырос на 22 процента.

По сравнению с апрелем 2020 года цены на производимую продукцию были выше на 25,2 процента.

На продукцию горнодобывающей промышленности и карьеров было зарегистрировано снижение цен на 5,2 процента, в то время как цены на электроэнергию, газ, пар снизились на 20,1 процента. Что касается сферы водоснабжения, канализации, цены выросли на 47,2 процента.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @Mila61979356

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