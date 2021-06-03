Словакия назвала последние данные по товарообороту с Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Туркменистаном и Словакией в 2020 году достиг 1,04 миллиона евро, сообщили Trend в министерстве иностранных и европейских дел Словакии.

По данным ведомства, Словакия в прошлом году поставила в Туркменистан электрическое оборудование; звукозаписывающие устройства, телевизионные регистраторы изображения, их компоненты; ядерные реакторы, котлы, оборудование, аппараты и механические приборы; оптические, фотографические, измерительные, медицинские инструменты и приборы.

Как сообщалось ранее, представители двух стран обсудили перспективы партнерства, в частности, в торгово-экономической сфере, областях сельского хозяйства и пищевой промышленности.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

Твиттер: @JeilaAliyeva