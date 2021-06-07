Грузия упрощает правила для автоимпортеров

БАКУ /Trend/ - В Грузии упрощают условия эксплуатации таможенных складов для автомобилей и порядок их регистрации, сообщает Trend со ссылкой на Службу доходов Минфина.

Новые правила будут задействованы с 15 июня 2021 года. Наряду с выдачей разрешений, меняются процедуры складирования, а также учета и вывоза транспортных средств со складов.

В частности:

- Сроки хранения ввезенных автомобилей на таможенных складах увеличиваются в четыре раза – с трех до 12 месяцев. Соответственно, теперь там можно будет размещать как импортные, так и иностранные автомобили (автомобили, которые будут представлены на таможенном складе в срок оформления или у которых этот срок истек).



- Лица, имеющие разрешение на эксплуатацию таможенных складов для хранения транспортных средств, должны будут осуществить видеонаблюдение только при въезде и выезде с таможенного склада (отменяется обязательный видеоконтроль в местах осмотра складов и проведения перегрузочных операций);



- Для облегчения продажи транспортных средств ограничение вывоза с таможенного склада на срок не более 48 часов и условие обязательного заполнения свидетельства о регистрации транспортного средства больше не будут применяться к транспортным средствам, для которых не истек срок доставки.

Ведомство отмечает, что указанные изменения были внесены с целью учета интересов компаний автоимпортеров и поддержки бизнеса.



В 2020 году экспорт легковых машин из Грузии упал на 44,9 процента, составив 404,1 миллиона долларов. Импорт снизился на 31,4 процента, до 759,4 миллиона долларов.



Тенденции снижения сохраняются. Статистика текущего года демонстрирует, что легковые автомобили вскоре могут перестать считаться крупнейшей товарной группой в структуре экспорта и импорта Грузии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: )