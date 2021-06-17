Туркменистан готов к активизации дальнейшего взаимодействия для реализации целей ОЭС

БАКУ /Trend/ - Туркменистан готов к активизации дальнейшего взаимодействия, направленного на реализацию целей и задач Организации по обеспечению устойчивого развития региона Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщает Trend со ссылкой на туркменский МИД.

Об этом говорилось на онлайн-встрече главы МИД Туркменистана Рашида Мередова и генерального секретаря ОЭС Хади Солейманпура.

Туркменистан готов принять в июле текущего года в гибридном формате очередную встречу Совета регионального планирования ОЭС, говорится в сообщении МИД.

В нем отмечается, что стороны также обсудили вопросы организации 28 ноября текущего года 15-го Саммита ОЭС.

Ранее сообщалось, что Туркменистан рассматривает содействие расширению возможностей партнерства в ОЭС в экономической, торговой, индустриальной, энергетической, транспортно - коммуникационной и культурно - гуманитарной сферах.

Туркменистан планирует вести с партнерами работу над созданием условий для дальнейшей активизации торгово - экономических отношений между странами.

Для этого Туркменистан предлагает приступить к работе над созданием экономических маршрутов в регионе ОЭС.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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