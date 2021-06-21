Чешское агентство развития реализует 16 проектов в Грузии

БАКУ /Trend/ - Чешское агентство развития в настоящее время реализует 16 проектов в Грузии.

Об этом Trend сообщили в Чешском агентстве развития.

По данным агентства, это проекты, запущенные в предыдущие годы в области социальной защиты и здравоохранения, такие как скрининг на рак, услуги и долгосрочный уход для людей с аутизмом, долгосрочная и паллиативная помощь детям, соцпомощь для маргинализированных групп людей и альтернативный социальный уход для взрослых, исследование и техническое задание по очистке территории бывшего нефтеперерабатывающего завода в Батуми или крупномасштабный лесохозяйственный проект в Арагви.

"Наш общий бюджет Грузии на 2021 год составляет примерно 2,3 миллиона евро", – сказали в агентстве.

Как отметил источник, большое внимание уделялось социальным услугам и здравоохранению, так как во время пандемии COVID-19 стало очевидно, что надежное, хорошо функционирующее здравоохранение и социальные службы являются ключом к ограничению последствий кризиса. По мнению источника, в этом отношении в Грузии дела идут неплохо.

"Сейчас мы работаем вместе с властями Грузии над внедрением системы электронного здравоохранения и дальнейшим обучением сельских и муниципальных врачей перед лицом пандемии. Мы также активно занимались сельским хозяйством, которое имеет решающее значение для Грузии, в частности пчеловодством", – добавили в агентстве.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)