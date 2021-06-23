Казахстан предложил создать Фонд поддержки электронной коммерции в рамках ШОС

БАКУ /Trend/ - Казахстан выдвинул предложение создать Фонд поддержки электронной коммерции в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Оно было озвучено министром торговли и интеграции Казахстана Бахытом Султановым на Экономическом форуме ШОС с участием глав делегаций стран-участниц организации.

Кроме того, казахстанская сторона предложила активизировать работу по модернизации и расширению цифровой инфраструктуры, ускорению цифровых преобразований для трансграничной электронной торговли, применяя цифровые платформы в целях расширения доступа к торговому финансированию и обмена данными.

«Необходимо создать соответствующую инфраструктуру в рамках ШОС, тесно взаимодействовать в цифровой сфере в целях обеспечения технологической совместимости», - сказал Султанов.

По его словам, фонд, который предлагается создать, оказывал бы необходимую поддержку растущим платформам и содействие в открытии точек выдачи товаров на территории стран-участниц.