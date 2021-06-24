Азербайджан был представлен на форуме ШОС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан был представлен на I экономическом форуме Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает Trend со ссылкой на минэкономики.

Форум на тему "Расширение сотрудничества в сфере цифровой экономики, электронной торговли и инноваций" состоялся в столице Таджикистана Душанбе.

Азербайджан, имеющий статус страны - партнера ШОС, на форуме представляла делегация во главе с заместителем министра экономики Эльнуром Алиевым.

На мероприятии обсуждались вопросы, связанные с 20-летием ШОС, трансформацией экономики и применением современных технологий в области цифровизации, электронной торговли и устойчивого развития.

Выступая на пленарном заседании в первый день форума, Алиев рассказал о работе, проводимой в Азербайджане в направлении цифровизации, инноваций, развития цифровых знаний и навыков, развития человеческого капитала, гибкой адаптации к новым вызовам IV промышленной революции.

В рамках форума замминистра также провел ряд встреч, в ходе которых были обсуждены двусторонние экономические и торговые связи.

На тематической сессии форума обсуждались вопросы внедрения системы электронного правительства и предоставления госуслуг в электронном формате, сотрудничества в развитии цифровой экономики, поощрения преимуществ электронной торговли.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

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