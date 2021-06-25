В феврале 2021 года Италия импортировала из Туркменистана минеральную продукцию на сумму более чем € 10 млн

Бизнес 25 июня 2021 22:31 (UTC+04:00)
В феврале 2021 года Италия импортировала из Туркменистана минеральную продукцию на сумму более чем € 10 млн

БАКУ /Trend/ - Италия импортировала минеральное топливо, минеральные масла и продукты их перегонки, битуминозные вещества и минеральные воски из Туркменистана на сумму более 10 миллионов евро в феврале 2021 года, сообщили Trend в Евростат.

Объем импорта Италией того же продукта из Туркменистана в январе 2021 года составил 17,9 миллиона евро.

Евростат сообщил, что в 2020 году Италия импортировала упомянутые продукты из Туркменистана на сумму более чем 95 миллионов евро.

Кроме того, в 2020 году Италия импортировала из Туркменистана 329 303 тонны нефтепродуктов на сумму 95,7 миллиона евро.

Отметим, что Италия не закупала нефтепродукты из Туркменистана каждый месяц отчетного периода.

В частности, закупка осуществлялась в июне, августе, сентябре, октябре и декабре прошлого года. Так, в июне Италия импортировала из Туркменистана 86 289 тонн нефтепродуктов на сумму 24,7 миллиона евро, в августе – 79 495 тонн на сумму 22,4 миллиона евро, в сентябре – 80 773 тонны на сумму 22,6 миллиона евро, в октябре – 2 255 тонн на сумму 72,882 тысячи евро, а в декабре – 82 489 тонн на сумму более 26 миллионов евро.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

Твиттер: @JeilaAliyeva

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