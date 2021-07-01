Грузинский геостат раскрыл объемы экспорта ферросплавов в Турцию

Бизнес 1 июля 2021 21:50 (UTC+04:00)
Грузинский геостат раскрыл объемы экспорта ферросплавов в Турцию

БАКУ / Trend / - С января по апрель 2021 года Грузия экспортировала в Турцию 13 406 тонн ферросплавов на общую сумму 15,2 миллиона долларов, сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление (Геостат).

В годовом исчислении Грузия увеличила экспорт ферросплавов в Турцию на 2,4 миллиона долларов.

За аналогичный период прошлого года Грузия экспортировала в Турцию 13 346 тонн ферросплавов на общую сумму 12,8 миллиона долларов.

С января по апрель 2021 года общий объем импорта из Турции в Грузию составил 490,4 миллиона долларов. В свою очередь, Грузия экспортировала в Турцию товаров на 104,4 миллиона долларов.

Внешнеторговый оборот Грузии с Турцией в отчетном периоде превысил 594,4 миллиона долларов, что составляет 15,1 процента от общего товарооборота Грузии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @Mila61979356

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