Туркменистан и Казахстан обсудили подготовку к международным мероприятиям высокого уровня

Бизнес 3 июля 2021 10:37 (UTC+04:00)
Туркменистан и Казахстан обсудили подготовку к международным мероприятиям высокого уровня

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Казахстан рассмотрели вопросы подготовки к международным мероприятиям высокого уровня.

Как сообщает Trend со ссылкой на туркменский МИД, эти вопросы обсуждались в ходе телефонного разговора вице-премьера - министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с его казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.

Также собеседники обсудили ключевые темы туркмено-казахстанской повестки дня, отметили важность регулярного политического диалога на высшем уровне в продвижении сотрудничества между двумя странами.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

Твиттер: @JeilaAliyeva

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