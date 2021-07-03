Туркменистан и Казахстан обсудили подготовку к международным мероприятиям высокого уровня
БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Казахстан рассмотрели вопросы подготовки к международным мероприятиям высокого уровня.
Как сообщает Trend со ссылкой на туркменский МИД, эти вопросы обсуждались в ходе телефонного разговора вице-премьера - министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с его казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.
Также собеседники обсудили ключевые темы туркмено-казахстанской повестки дня, отметили важность регулярного политического диалога на высшем уровне в продвижении сотрудничества между двумя странами.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)
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