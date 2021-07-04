Геостат раскрыл объем товарооборота между Грузией и Украиной

БАКУ / Trend / - Товарооборот между Грузией и Украиной с января по апрель 2021 года составил 218,8 миллиона долларов, передает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление (Геостат).

Как сообщается, из них 97,5 миллиона долларов – это экспорт из Грузии в Украину, а 121,8 миллиона долларов – импорт Грузией из Украины.

Основными товарами, импортируемыми Грузией из Украины, стали: сигареты (15,3 миллиона долларов), сталь (5,9 миллиона долларов), лекарства (5,6 миллиона долларов), изделия из стали (4,3 миллиона долларов), шоколад и какао-продукты (3,4 миллиона долларов), заменители сигарет (3 миллиона долларов), кондитерские изделия (2,9 миллиона долларов), замороженное мясо (2,2 миллиона долларов), масло и молочные изделия (2,04 миллиона долларов).

Грузия экспортировала в Украину: автомобили (28 миллионов долларов), компьютеры и блоки (15,2 миллиона долларов), этиловый спирт и алкогольные напитки (14,5 миллиона долларов), минеральную и пресную воду (9,5 миллиона долларов), металлолом (5,9 миллиона долларов), сладкие газированные напитки (1,19 миллиона долларов), трубы и профили из черных металлов (1,1 миллиона долларов), гайки (1,05 миллиона долларов).

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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