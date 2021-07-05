БАКУ / Trend / - Польша заинтересована в увеличении притока туристов из Грузии.

Об этом сообщили Trend в Министерстве экономического развития Польши.

"До начала пандемии COVID-19 Грузия была популярным местом отдыха поляков. Мы надеемся, что после стабилизации эпидемической ситуации наши граждане снова будут выбирать это направление. Мы также заинтересованы в увеличении притока туристов из Грузии в Польшу", – сказал источник.

Было отмечено, что польско-грузинская межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству является важным органом мониторинга и содействия развитию экономического сотрудничества между Грузией и Польшей.

Комиссия создана в соответствии с соглашением между правительством Республики Польша и правительством Грузии от 5 ноября 2007 года. К настоящему времени проведено четыре заседания комиссии. Следующая встреча запланирована в ближайшие месяцы.

Дипломатические отношения между Грузией и Польшей были установлены 28 апреля 1992 года. Посольство Грузии в Польше открылось в 2004 году, а польское посольство в Грузии – в 1997 году.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)