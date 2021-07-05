Туркменистан и ЕС создадут совместный деловой совет

БАКУ /Trend/ - Будет создан деловой совет «Туркменистан–ЕС», сообщает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

По его данным, рассматривается возможность наладить тесное взаимодействие с учреждением еврокомиссара по делам транспорта, а также подготовки двусторонних документов между Туркменистаном и ЕС в данной сфере.

Отмечается, что Туркменистан придает большое значение наращиванию конструктивного взаимодействия с ЕС как в многостороннем, так и в двустороннем формате.

Как ранее сообщил Trend посол ЕС в Туркменистане Диего Руиз Алонсо, Евросоюз находится в процессе планирования сотрудничества с Туркменистаном на 2021–2027 годы.

«В настоящее время мы проводим консультации с партнерами и различными заинтересованными организациями», – сказал посол.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

Твиттер: @JeilaAliyeva