БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Казахстан обсудили вопросы реализации совместных проектов.

Как сообщает в понедельник Trend, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с председателями правления казахстанских компаний – АО Samruk-Kazyna и АО KazMunayGas.

Министр выразил уверенность в дальнейшем укреплении экономических отношений между двумя странами, проинформировал казахстанскую делегацию о деятельности Азербайджанского инвестиционного холдинга, отметил важность обмена опытом в сфере кооперативного управления с АО Samruk-Kazyna, привлечения частных инвестиций в экономику, цифровой трансформации портфельных компаний и поделился мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества.

На встрече также было обсуждено сотрудничество в транспортно-логистической и нефтегазовой сферах, а также были рассмотрены вопросы реализации совместных проектов между Азербайджаном и Казахстаном.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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