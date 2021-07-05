Узбекистан значительно увеличил импорт продукции отраслей горнодобывающей промышленности из Турции

БАКУ /Trend/ - Турция в январе – мае 2021 года увеличила экспорт продукции отраслей горнодобывающей промышленности в Узбекистан в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,754 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в турецком министерстве торговли.

В мае Турция увеличила экспорт продукции отраслей горнодобывающей промышленности в Узбекистан в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 697 тысяч долларов.

Турция в январе - мае в целом увеличила экспорт продукции отраслей горнодобывающей промышленности на 51 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,32 миллиарда долларов.

В мае Турция экспортировала продукцию отраслей горнодобывающей промышленности на 548,71 миллиона долларов, что на 101 процент больше показателя аналогичного месяца 2020 года.

За последние 12 месяцев (май 2020 - май 2021 годов) турецкий экспорт продукции отраслей горнодобывающей промышленности составил 5,053 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)