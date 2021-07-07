Казахстан сократил импорт продукции отраслей горнодобывающей промышленности из Турции более чем на треть

БАКУ /Trend/ - Турция в январе – мае 2021 года сократила экспорт продукции отраслей горнодобывающей промышленности в Казахстан на 35,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,281 миллиона долларов.

Об этом сообщили в понедельник Trend в турецком министерстве торговли.

В мае Турция увеличила экспорт продукции отраслей горнодобывающей промышленности в Казахстан на 17,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 1,044 миллиона долларов.

Турция в январе - мае в целом увеличила экспорт продукции отраслей горнодобывающей промышленности на 51 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,32 миллиарда долларов.

В мае Турция экспортировала продукцию отраслей горнодобывающей промышленности на 548,71 миллиона долларов, что на 101 процент больше показателя аналогичного периода 2020 года.

За последние 12 месяцев (май 2020 - май 2021) турецкий экспорт продукции отраслей горнодобывающей промышленности составил 5,053 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)