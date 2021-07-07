В Грузии может подорожать хлеб

БАКУ /Trend/ - Некоторые хлебозаводы Грузии поднимут цену на свою продукцию примерно на 10 тетри в ближайшие дни, заявил председатель Союза хлебопеков Грузии Малхаз Долидзе.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В Грузии завершилась реализация программы субсидирования производства пшеничной муки, которая сдерживала рост цен на хлеб с декабря прошлого года. Если бы не субсидирование, то буханка белого хлеба в Грузии подорожала бы на 0,15-0,2 лари. Сегодня буханка самого востребованного так называемого социального хлеба обходится населению примерно в 0,8 лари.

"Хлебопекарни удерживают цены на хлеб, как могут, в условиях подорожания таких продуктов, как подсолнечное масло, соль и дрожжи. Себестоимость хлеба выросла. Чтобы это компенсировать, в ближайшие дни цена на некоторые виды хлеба вырастет максимум на 10 тетри", – сказал Долидзе.

Официальный курс на седьмое июля составляет 3,14GEL/1 USD.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)