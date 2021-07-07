В высокогорных селах Азербайджана урожай зерновых собран комбайнами нового поколения

БАКУ /Trend/ - В селе Диздипок Лерикского района Азербайджана, расположенном на высоте 1 000 метров над уровнем моря, урожай зернрвых собран комбайнами нового поколения.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства, в уборке урожая были задействованы комбайны, специализирующиеся на работе в горных районах и на наклонных участках земли.

Министр сельского хозяйства Инам Керимов побеседовал с механизаторами и фермерами по поводу уборки урожая в горных районах.

Было отмечено, что комбайны нового поколения, приобретенные в прошлом году по линии ОАО "Агросервис", решили проблему сбора урожая на полях в горах и предгорьях.

По его словам, наличие таких комбайнов дает возможность выращивать зерновые культуры и в горных, и в предгорных районах.

"Уже проведен сбор урожая новыми комбайнами на горных территориях Ярдымлинского, Лерикского, Джалилабадского районов, в высокогорье Шамкирского, Шамахинского и Гобустанского районов. Мы достигли нашей главной цели - провели уборку урожая организованно и без потерь", - сказал Керимов.