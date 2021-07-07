ЕС готов помочь Грузии укрепить экономическую ситуацию после кризиса в связи с COVID-19 – еврокомиссар

БАКУ /Trend/ - ЕС готов помочь Грузии укрепить экономическую ситуацию после кризиса в связи с COVID-19, сказал еврокомиссар по политике соседства Оливер Вархели.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По его словам, ЕС готов мобилизовать 17 миллиардов евро для восстановления экономики в странах Восточного партнерства.

«Несколько дней назад мы представили очень амбициозный экономический и инвестиционный план для стран Восточного соседства в Европейском союзе. Мы готовы мобилизовать 17 миллиардов евро для восстановления экономического положения этого региона – региона Восточного соседства. 2,3 миллиарда евро будут предоставлены в виде грантов, а остальная часть – в виде проектов и инвестиций, привлеченных от международных финансовых институтов, Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития», – сказал он.

Вархели отметил, что цель ЕС – помочь этим странам улучшить их экономическое и социальное положение, в том числе помочь Грузии укрепить экономическую ситуацию после кризиса.

«Мы работали над этим с нынешним и предыдущим правительствами Грузии, чтобы установить приоритеты, определить основные проблемы, существующие в стране. Пять новаторских инициатив, созданных для Грузии, являются результатом этого сотрудничества», – сказал Вархели.

«Визит европейского комиссара по политике соседства и расширению в Грузию является важной демонстрацией поддержки нашей страны», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на совместной пресс-конференции после личной встречи с комиссаром ЕС.

Гарибашвили поблагодарил Вархели за усилия в качестве еврокомиссара на пути европеизации и демократии в Грузии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)