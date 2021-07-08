Азербайджан осуществляет успешное экономическое и торговое партнерство с ЕС - министр
БАКУ /Trend/ - Азербайджан осуществляет успешное экономическое и торговое партнерство с Европейским союзом.
Как сообщает в четверг Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
Он сообщил, что на встрече с еврокомиссаром по вопросам расширения и политике соседства Оливером Вархели с участием министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в восстановлении освобожденных от армянской оккупации территорий Азербайджана, развитии малого и среднего бизнеса, финансовых инструментах, предлагаемых ЕС, и приоритетных сферах для инвестиций.
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni
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