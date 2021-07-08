Обзор экспорта Грузии в Китай

БАКУ / Trend / - В период с января по май 2021 года Грузия экспортировала в Китай 121 031 тонну меди на сумму 217,2 миллиона долларов, передает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

В отчетном периоде Грузия экспортировала в Китай 1 356 тонн вина из свежего винограда на сумму 5,28 миллиона долларов.

Кроме того, из Грузии в Китай было экспортировано 33,8 тонны медицинского оборудования и приборов на сумму 8,1 миллиона долларов.

За указанный период Грузия поставила в Китай 1 699 тонн необработанного алюминия на сумму 3,5 миллиона долларов.

Грузия также экспортировала в Китай 4 554 тонны драгоценных металлов и концентратов на сумму 19,06 миллиона долларов.

За отчетный период Грузия экспортировала на китайский рынок продукции на 262,4 миллиона долларов, что составляет 17,1 процента от общего экспорта Грузии.

Между тем, экспорт Китая в Грузию составил 289,5 миллиона долларов, что составляет 8,3 процента от общего объема импорта Грузии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)