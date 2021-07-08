Обзор экспорта Грузии в Китай

Бизнес 8 июля 2021 14:32 (UTC+04:00)
Обзор экспорта Грузии в Китай

БАКУ / Trend / - В период с января по май 2021 года Грузия экспортировала в Китай 121 031 тонну меди на сумму 217,2 миллиона долларов, передает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

В отчетном периоде Грузия экспортировала в Китай 1 356 тонн вина из свежего винограда на сумму 5,28 миллиона долларов.

Кроме того, из Грузии в Китай было экспортировано 33,8 тонны медицинского оборудования и приборов на сумму 8,1 миллиона долларов.

За указанный период Грузия поставила в Китай 1 699 тонн необработанного алюминия на сумму 3,5 миллиона долларов.

Грузия также экспортировала в Китай 4 554 тонны драгоценных металлов и концентратов на сумму 19,06 миллиона долларов.

За отчетный период Грузия экспортировала на китайский рынок продукции на 262,4 миллиона долларов, что составляет 17,1 процента от общего экспорта Грузии.

Между тем, экспорт Китая в Грузию составил 289,5 миллиона долларов, что составляет 8,3 процента от общего объема импорта Грузии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Завтра в Баку будет до 34 градусов тепла
Завтра в Баку будет до 34 градусов тепла
Третий этап клинических испытаний вакцины TURKOVAC от COVID-19 может быть проведен и в Азербайджане
Третий этап клинических испытаний вакцины TURKOVAC от COVID-19 может быть проведен и в Азербайджане
В Азербайджане завершено восстановление свыше 6,3 тыс. объектов, разрушенных в результате армянской агрессии (версия 3)
В Азербайджане завершено восстановление свыше 6,3 тыс. объектов, разрушенных в результате армянской агрессии (версия 3)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Наша победа в Отечественной войне и текущие процессы - это достижения азербайджано-турецкого братства Политика 14:56
Президент Ильхам Алиев: Самым большим торжеством новой геополитической реальности является Шушинская декларация Политика 14:54
Президент Ильхам Алиев: Наш мир в настоящее время сталкивается с рядом рисков, создающих угрозу глобальной безопасности Политика 14:52
Депутат Милли Меджлиса о важности доступных цен в сфере туризма Экономика 14:47
Азербайджанская платежная система расширяет спектр услуг для предпринимателей Экономика 14:38
Обзор экспорта Грузии в Китай Бизнес 14:32
Глава Администрации Президента Азербайджана встретился с еврокомиссаром по вопросам расширения и политике соседства Политика 14:26
В Узбекистане виноградарство и виноделие поддержат льготами и субсидиями Узбекистан 14:23
Азербайджан намерен провести международную оборонную выставку ADEX Азербайджан 14:19
В Азербайджане религиозным структурам выделена финансовая помощь - Распоряжение Политика 14:13
Азербайджан сократил экспорт в Израиль Бизнес 14:08
Завтра в Баку будет до 34 градусов тепла Общество 13:56
Стала известна дата заседания суда по делу бывшего директора «Ени клиника» Азербайджан 13:54
Израильские компании готовы сотрудничать с Азербайджаном на освобожденных территориях – посол (Эксклюзив) (ВИДЕО) Экономика 13:45
Потрясающий мир азербайджанских ковров в России, или Бакинское детство министра культуры Татарстана (ФОТО) Культура 13:43
Депутат Севиль Микаилова провела очередную встречу с избирателями в Хачмазе (ФОТО) Политика 13:35
За рубежом много желающих инвестировать в Карабах - MÜSİAD Экономика 13:22
Названы направления совместной экономической деятельности Азербайджана и Турции Экономика 13:18
Спрос банков Азербайджана на валюту продолжает сокращаться Финансы 13:13
ЕС окажет поддержку Бакинскому морскому порту - еврокомиссар Транспорт 13:05
Плановый ремонт на ПНХЗ в Казахстане начнется в сентябре Энергетика 13:03
ЕС готов реализовать ряд проектов с Бакинским морским портом Транспорт 13:01
ЕС предложил России обсудить возможность взаимного признания сертификатов вакцинации Европа 12:44
Третий этап клинических испытаний вакцины TURKOVAC от COVID-19 может быть проведен и в Азербайджане Общество 12:33
Министру культуры Азербайджана в Тбилиси подарили майку "Нефтчи" (ВИДЕО, ФОТО) Социум 12:28
Жители Зангилана обратились к послу Германии: Требуем незамедлительной приостановки работы Cronimet Политика 12:25
Лидеры США и Иордании встретятся в Белом доме 19 июля США 12:23
Коронавирус в Израиле: Около 3600 зараженных, 46 в тяжелом состоянии Израиль 12:18
Бывшая жена Билла Гейтса может покинуть их фонд через два года США 12:14
Освобожденное село Шейланлы Лачинского района (ВИДЕО) Азербайджан 12:13
Фондовые биржи Европы снижаются после выхода протокола ФРС США Европа 12:12
Блумберг назвал имя девятого человека с состоянием более $100 миллиардов США 12:10
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XXIV Евразийского экономического саммита Политика 12:09
СЭЗ Алят – потенциальный будущий флагман азербайджанской экономики Экономика 11:51
В Азербайджане завершено восстановление свыше 6,3 тыс. объектов, разрушенных в результате армянской агрессии Общество 11:48
Крупнейший морской порт в Туркменистане является значимым международным транспортным узлом Транспорт 11:44
Минэнерго США понизило прогнозы по добыче нефти в Азербайджане Энергетика 11:40
Азербайджан осуществляет успешное экономическое и торговое партнерство с ЕС - министр Бизнес 11:37
Британская школа в Баку провела ежегодную церемонию вручения дипломов BSB 2021 (ФОТО) Общество 11:28
ЦБ Азербайджана обнародовал объем обменных операций с наличной валютой Финансы 11:26
В Туркменистане построят мост через пролив Кара-Богаз-Гол Транспорт 11:24
Конфедерация предпринимателей Азербайджана и Торгово-промышленная палата Тебриза подписали меморандум о взаимопонимании Экономика 11:20
Продолжается строительство автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (ФОТО) Транспорт 11:11
ЕС поддерживает энергетическую политику Грузии Энергетика 11:04
Каспийское экономическое сотрудничество на новом этапе Политика 10:56
Еще 2 района Баку переходят на оптоволоконные линии связи ИКТ 10:45
Азербайджанская нефть подешевела Финансы 10:36
В Жамбылской области Казахстана введена в строй ветровая электростанция Казахстан 10:32
Нацбанк Грузии создает кредитный реестр Финансы 10:31
В Азербайджане названы самые посещаемые интернет-ресурсы госорганов ИКТ 10:27
Возобновляется рейс по маршруту Шарджа – Бишкек – Шарджа Кыргызстан 10:19
Госдеп: Организация Ираном встречи по Афганистану может сыграть конструктивную роль Политика 10:17
Валютные резервы Банка Израиля превысили 200 миллиардов долларов Израиль 10:14
Tурция заинтересована в участии в разработке нефтяных месторождений в Азербайджане Энергетика 10:11
Золото и серебро в Азербайджане дешевеют Финансы 10:10
Моряки судна Pacifica вернулись в Россию спустя почти девять месяцев после его ареста Россия 10:09
Российские авиаконструкторы планируют поднять в воздух самолет с электродвигателем Транспорт 09:58
Турция и Азербайджан проведут радиологические исследования на освобожденных территориях Экономика 09:52
Манат укрепился к евро и турецкой лире Финансы 09:50
SOCAR и BOTAŞ ведут переговоры по строительству газопровода Игдыр-Нахчыван Энергетика 09:42
Турция и Азербайджан обменяются опытом в сфере создания "умных городов" ИКТ 09:40
Турция создаст в Азербайджане более 20 научных лабораторий Бизнес 09:36
Цены на нефть не показывают единой динамики Энергетика 09:34
Итальянские компании ознакомили с возможностями сотрудничества с Туркменистаном Туркменистан 09:29
Страны Центральной Азии продолжат оказывать поддержку Афганистану в сотрудничестве с ООН Туркменистан 09:24
Стоимость акций Apple достигла рекорда на закрытии торгов США 09:15
Обеспечение наилучшего обслуживания клиентов - это наше вдохновение и приверженность к своим клиентам - гендиректор Nar (Интервью) Экономика 09:05
Михаил Гусман о короле Эсватини (Свазиленд) Мсвати III в эфире "Эхо Москвы" (ВИДЕО) Другие страны 09:00
Азербайджан и Турция усилят пропаганду своих культурных ценностей в телепространстве Турция 09:00
Банк коммуникаций КНР выпустил офшорные облигации на €38 млн для реального сектора Хайнаня Финансы 08:54
Власти Хошимина введут двухнедельный локдаун Другие страны 08:38
Число пропавших без вести при сходе оползня в Японии сократилось до 22 Другие страны 08:34
Рынки акций Европы завершили торги ростом после прогноза Еврокомиссии Экономика 07:59
Саудовский министр не исключил проведение встречи ОПЕК+ в августе Энергетика 07:37
Генсек ООН на фоне 4 млн смертей из-за коронавируса предупредил об опасности новых штаммов В мире 07:16
Один человек погиб в результате шторма "Эльза" во Флориде США 06:54
В Южной Корее обновлен максимум выявленных за сутки случаев заражения Другие страны 06:29
США испытали боеголовку создаваемой гиперзвуковой ракеты США 06:13
Япония с 12 июля введет режим ЧС в связи с коронавирусом в Токио Другие страны 05:56
Более 30 штатов США подали антимонопольный иск против Google ИКТ 05:39
Глава полиции Гаити заявил о ликвидации четверых причастных к убийству президента Другие страны 05:18
На Тайване произошла серия землетрясений магнитудой до 5,4 Другие страны 05:02
США продлили на год действие режима чрезвычайной ситуации в отношении Гонконга США 04:46
Байден выступит с заявлением о ходе вывода войск США из Афганистана США 04:15
Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу Арабские страны 03:58
В Ботсване добыли третий в истории по величине алмаз в мире Другие страны 03:54
Назван паспорт с самым низким индексом свободы перемещения в мире В мире 03:32
Правительство Дубая раскрыло подробности взрыва в порту города Арабские страны 03:04
Международный день бокса перенесли на 27 августа Спорт 02:40
Запуск следующего корабля с грузами для МКС состоится 10 августа США 02:21
Сборные Англии и Италии сыграют в финале Евро Спорт 01:56
США призвают соседей Афганистана активно участвовать в урегулировании Другие страны 01:34
В Британии впервые с января выявили больше 30 тыс. случаев заражения COVID-19 в сутки Европа 01:13
Азербайджан является ключевым партнером для внедрения Экономического и инвестиционного плана для Восточного партнерства - Комиссар ЕС (ФОТО) Политика 00:50
США отрицают какую-либо причастность к убийству президента Гаити США 00:16
Терминалы Литвы готовы обслуживать грузопотоки из Узбекистана (Эксклюзив) Транспорт 00:01
Министры обороны США и Турции обсудили ситуацию в Афганистане Турция 7 июля 23:43
Лидеры США и Иордании встретятся в Белом доме 19 июля Арабские страны 7 июля 23:26
ВОЗ обратился к полностью снимающим COVID-ограничения странам В мире 7 июля 23:05
В Нигерии боевики убили 18 человек Другие страны 7 июля 22:49
Все новости