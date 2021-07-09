БАКУ / Trend / - Инвестиционный банк Galt&Taggart пересмотрел свой прогноз роста экономики Грузии на 2020 год в сторону его увеличения, в частности, в прежнем прогнозе рост составлял 5 процентов, в обновленном – 7 процентов, сообщает Trend со ссылкой на Galt&Taggart.

Этот прогноз более оптимистичен, чем правительственный, который предусматривает рост в 6,5 процента.

Что касается апрельского роста экономики, который составил 44,8 процента, то по мнению инвестиционного банка, это связано с несколькими факторами.

"В апреле во всех секторах, кроме горнодобывающей промышленности, был зафиксирован рост. Наиболее заметным было увеличение числа туристов – на этом направлении рост составил 487 процентов. Положительная динамика также отмечается в реэкспорте автомобилей. Кроме того, такой высокий показатель роста связан с тем, что в апреле 2020 года экономика полностью остановилась из-за пандемии, соответственно, база была очень низкой", – говорится в отчете банка.

Что касается предстоящих месяцев, Galt&Taggart ожидает, что в по итогам 2021 года туризм достигнет уровня в 36 процентов от 2019 года, а доход отрасли составит 1,2 миллиарда долларов.

Экономическому росту также будет способствовать предвыборный период: осенью в Грузии состоятся муниципальные выборы, и, как правило, перед выборами значительно увеличиваются правительственные расходы, например, по строительству инфраструктуры.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)