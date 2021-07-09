Азербайджан и Индонезия обладают возможностями для роста товарооборота - министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Индонезия имеют возможности для увеличения двустороннего товарооборота.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на встрече с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Индонезии в Баку Хильди Хамидом.

По его словам, торговля является одним из основных направлений экономического сотрудничества между двумя странами, и за первые пять месяцев текущего года товарооборот Азербайджана с Индонезией вырос на 64 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 27 миллионов долларов.

Джаббаров подчеркнул, что Азербайджан высоко оценивает решительную позицию Индонезии по отношению к оккупационной политике Армении и поддержку территориальной целостности Азербайджана.

Он отметил заинтересованность Азербайджана в расширении связей с Индонезией и важность укрепления договорно-правовой базы для развития сотрудничества.

В свою очередь, посол изложил свою точку зрения по вопросу развития двусторонних торгово-экономических связей, отметил заинтересованность индонезийских компаний в сотрудничестве с Азербайджаном в транспортной и текстильной сферах, а также по проектам, которые будут реализованы на освобожденных территориях с целью их восстановления.

Стороны также обсудили вопросы развития связей в промышленности, сельском хозяйстве, ИКТ, малом и среднем бизнесе, туризме, спорте.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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