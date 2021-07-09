В I полугодии 2021 года ненефтяной экспорт Азербайджана заметно вырос

Бизнес 9 июля 2021 16:46 (UTC+04:00)
В I полугодии 2021 года ненефтяной экспорт Азербайджана заметно вырос
Экспорт ненефтяной продукции Азербайджана в I полугодии вырос более чем на 27%
Экспорт ненефтяной продукции Азербайджана в I полугодии вырос более чем на 27%
В Азербайджане планируется вдвое увеличить ненефтяной экспорт к 2025 г.
В Азербайджане планируется вдвое увеличить ненефтяной экспорт к 2025 г.
В I полугодии 2021 года ненефтяной экспорт Азербайджана заметно вырос
В I полугодии 2021 года ненефтяной экспорт Азербайджана заметно вырос
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
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