Латвия поддержит Грузию в борьбе с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Латвия выделит Албании, Грузии, Кении, Молдове и Черногории в целом 165 600 доз вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

«Правительство Латвии приняло решение передать вакцину от COVID-19 Грузии, Молдове, Черногории, Албании и Кении. Мы можем одержать победу в борьбе с пандемией только сообща», - написал в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Как сообщается, на складах в Латвии сейчас находится достаточное количество препаратов от коронавируса разных производителей.

Грузия и Латвия установили дипломатические отношения 11 марта 1993 года. Две страны сотрудничают в сферах экономики, культуры, образования, сельского хозяйства и здравоохранения.

Грузии уже передавали вакцины от COVID-19 Эстония, Китай, Израиль, США и Польша.

Массовая вакцинация от коронавируса в Грузии началась пятого июля после того, как страна получила один миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)