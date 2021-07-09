Экспорт ненефтяной продукции Азербайджана в I полугодии вырос более чем на 27%

БАКУ /Trend/ - Экспортный потенциал ненефтяного сектора Азербайджана динамично растет. За первое полугодие 2021 года ненефтяной экспорт страны увеличился на 27,1 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и превысил 1,162 миллиарда долларов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Министр подчеркнул, что за указанный период экспорт продукции ненефтяной промышленности вырос на 40,1 процента, а в целом рост экспорта в первом полугодии составил 14,8 процента.

«Увеличение экспорта положительно влияет не только на финансовую устойчивость, но и обеспечивает создание новых рабочих мест и стабильность валютных резервов Азербайджана», –отметил Микаил Джаббаров.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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