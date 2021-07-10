Венгрия и Грузия изучают потенциальные области для инвестиций

БАКУ /Trend/ - Венгерское агентство по продвижению инвестиций (HIPA) и Грузинское национальное инвестиционное агентство изучают потенциальные области для инвестиций.

Об этом Trend сообщили в Министерстве иностранных дел и торговли Венгрии.

"HIPA предлагает комплексные консультационные услуги по управлению для удовлетворения бизнес-потребностей своих клиентов", – сказал источник.

По сообщению министерства, в рамках этой деятельности HIPA разрабатывает индивидуальные стимулирующие предложения и информационные пакеты по деловой среде, рынку труда, налоговому регулированию и т. д. Кроме того, венгерское агентство участвует в поиске и оценке местоположения и организует встречи с HR и недвижимостью.

"Эти услуги также доступны для грузинских инвесторов, заинтересованных в возможных инвестициях в Венгрию", – сказали в министерстве.

"Помогая иностранным студентам поступить в венгерские университеты в рамках программы стипендий Stipendium Hungaricum, мы продвигаем именно вышеупомянутую цель. В настоящее время в этой программе участвуют около 114 грузинских студентов, каждый из которых получает ежегодную стипендию в размере около 10 000 долларов США. Долгосрочные преимущества этого проекта могут стать нашим крупнейшим общим делом, которое будет способствовать развитию экономик двух стран и двусторонней торговле", – добавил источник.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)