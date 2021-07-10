Чешское агентство развития поделилось данными о приоритетных направлениях сотрудничества с Грузией

БАКУ /Trend/ - Чешский опыт может принести максимальную пользу Грузии, являющейся одной из шести приоритетных стран, с которыми Чешская Республика сотрудничает в области развития.

Об этом Trend сообщили в Чешском агентстве развития.

"Это, в широком смысле, инклюзивное социальное развитие для всех групп населения в демократическом обществе; оно включает также продвижение сельского хозяйства и устойчивого развития сельских районов, защиту ландшафта, продовольственную самообеспеченность, а также надлежащее управление", – сказал источник.

По данным агентства, эти сектора направлены на достижение целей Стратегии сотрудничества в области развития Чешской Республики при соблюдении Целей устойчивого развития (ЦУР) в рамках Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

"В отличие от некоторых более крупных европейских разработок, которые предоставляют гранты, гарантии и займы, CzechAid полностью основана на грантах", – сказал источник.

"В настоящее время мы работаем вместе с властями Грузии над внедрением "электронного здравоохранения" и дальнейшим обучением сельских и муниципальных врачей для борьбы с пандемией. Мы также активно занимаемся сельским хозяйством, в частности пчеловодством, которое имеет важное значение для Грузии, и защитой ландшафта", – добавили в агентстве.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)