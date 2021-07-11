Вырос экспорт голубики из Грузии

БАКУ /Trend/ - С 1 мая по 29 июня из Грузии были экспортированы 376 тонн голубики на сумму 2,42 миллиона долларов, сообщает Trend со ссылкой на минсельхоз страны.

По информации ведомства, объем экспорта голубики на 4 процента превысил показатель за аналогичный период прошлого года, то есть было экспортировано на 14 тонн больше. Стоимость экспорта выросла на 307 тысяч долларов (14 процентов).

Как отмечает минсельхоз, экспортная стоимость голубики выросла на 10 процентов и составила 6,5 доллара за 1 килограмм.

Большая часть экспорта голубики пришлась на Россию – 363 тонны. Также в небольших количествах эта продукция экспортирована в ОАЭ (8,3 тонны), Армению (2 тонны), Катар (1,5 тонны) и Мальдивы (0,9 тонны).

Правительство Грузии в рамках госпрограмм помогает фермерам, занимающимся выращиванием высококачественной голубики. Плантации этой ягоды разбиты на нескольких сотнях гектаров в регионах Имерети, Самегрело, в Аджарии и Гурии.

Сумма экспорта голубики из Грузии в 2020 году составила более трех миллионов долларов.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)