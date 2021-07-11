В Грузии вырос импорт мобильных телефонов

Бизнес 11 июля 2021 20:39 (UTC+04:00)
В Грузии вырос импорт мобильных телефонов

БАКУ / Trend / - Смартфоны ежегодно входят в десятку наиболее часто ввозимых в Грузию товаров, более того, в 2021 году импорт мобильных телефонов в страну увеличился на 38,6 процента – до 79 миллионов долларов, сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

Согласно информации, смартфоны занимают шестое место в общем рейтинге импорта.

Основным рынком для импорта смартфонов является Гонконг, откуда в январе-мае 2021 года было импортировано мобильных телефонов на сумму 20,9 миллиона долларов. На втором месте – Объединенные Арабские Эмираты, которые являются одним из мировых центров оптовой продажи и реэкспорта мобильных телефонов. На третьем месте – Россия (17,6 миллиона долларов), где купленные смартфоны также являются реэкспортируемыми товарами.

Импорт мобильных телефонов в Грузию по странам:

1. Гонконг – 20,9 миллиона долларов;
2.Объединенные Арабские Эмираты – 20,5 миллиона долларов;
3. Россия – 17,6 миллиона долларов;
4. Чехия – 10,2 миллиона долларов;
5. Китай – 3,2 миллиона долларов;
6. Нидерланды – 1,4 миллиона долларов;
7. Швейцария – 1 миллион долларов;
8. Германия – 0,9 миллиона долларов;
9. Турция – 0,5 миллиона долларов;

Статистика показывает, что компании в Грузии, помимо импорта мобильных телефонов, также занимаются их реэкспортом, хотя этот показатель относительно невелик – в январе-мае 2021 года из Грузии в Азербайджан было экспортировано мобильных телефонов на сумму 2,7 миллиона долларов, а реэкспорт в Армению составил 1 миллион долларов.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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