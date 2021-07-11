Грузия обновила свой рекорд по импорту дынь

Бизнес 11 июля 2021 23:40 (UTC+04:00)
Грузия обновила свой рекорд по импорту дынь

БАКУ / Trend / - Грузия обновила свой рекорд по импорту дынь, сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

Согласно данным, с января по май 2021 года было импортировано 119 тонн дынь, что на 65 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.

На сегодняшний день средняя оптовая цена на грузинскую дыню уже упала до 0,22 доллара за кг.

Низкие цены в текущем сезоне связаны с увеличением предложения на фоне слабого спроса. Увеличение предложения связано в основном с высоким урожаем дынь в этом году, а также с ростом импорта.

Причиной слабого спроса является экономический спад, связанный с пандемией, и в первую очередь из-за закрытия туристического сектора.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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