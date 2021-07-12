Грузия обнародовала данные по основным экспортным товарам в Россию

БАКУ / Trend / - Национальное статистическое управление Грузии (Геостат) обнародовало данные об основных экспортных товарах в Россию в период с января по май 2021 года, передает Trend со ссылкой на Геостат.

С января по май 2021 года Грузия экспортировала в Россию 16 947 тонн вина на общую сумму 50,4 миллиона долларов, что на 1 877 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В отчетном периоде Грузия экспортировала в Россию 43 822 тонны ферросплавов на сумму 44,5 миллиона долларов. За аналогичный период прошлого года из Грузии в Россию было поставлено 45 422 тонны ферросплавов на общую сумму 45,3 миллиона долларов.

Кроме того, из Грузии в Россию было экспортировано 43 688 тонн природных, минеральных и газированных вод на сумму 24,6 миллиона долларов.

За отчетный период Грузия экспортировала в Россию 2 968 тонн алкогольных напитков на сумму 13,09 миллиона долларов. За тот же период 2020 года экспорт алкогольной продукции из Грузии в Россию составил 2 255 тонн на общую сумму 12,2 миллиона долларов.

Грузия также экспортировала в Россию 14 720 тонн воды, минеральной и газированной воды с добавлением сахара на общую сумму 13,09 миллиона долларов.

С января по май 2021 года внешнеторговый оборот между Грузией и Россией превысил 598,7 миллиона долларов, что составляет 11,9 процента от общего товарооборота Грузии.

За этот период Грузия экспортировала на российский рынок продукции на сумму 205,3 миллиона долларов, что составляет 13,3 процента от общего экспорта.

Между тем, Россия экспортировала на грузинский рынок продукции на сумму 393,4 миллиона долларов, что составляет 11,3 процента от общего объема импорта в Грузию.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)