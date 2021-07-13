В 2025 году все города Грузии будут иметь круглосуточное водоснабжение

Бизнес 13 июля 2021 07:11 (UTC+04:00)
В 2025 году все города Грузии будут иметь круглосуточное водоснабжение

БАКУ / Trend / - В 2025 году все города Грузии будут иметь круглосуточное водоснабжение, а к 2030 году все население страны будет иметь полный доступ к лицензированному и качественному водоснабжению, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время презентации годового отчета парламенту.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По словам главы правительства, поддержка высокогорных населенных пунктов будет продолжена.

"Доходы от экотуризма на охраняемых территориях следует увеличить в четыре раза. Европейская система управления водными ресурсами будет внедрена по всей нашей стране. Мы должны улучшить экологическое состояние наших рек, обеспечить рациональное использование воды", – сказал он

Премьер-министр отметил, что при правильных инвестициях можно улучшить состояние государственных и международных дорог в стране, и в ближайшие годы на инфраструктурные проекты будет потрачено 31 миллиард лари.

"С завершением строительства трассы Красный мост – Сарпи по современным стандартам безопасности время в пути сократится вдвое – с восьми часов до четырех часов", – сказал он.

(Редактор: Надир Насиров)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Нераспечатанную игру Legend of Zelda 1987 года продали за $870 тысяч
Нераспечатанную игру Legend of Zelda 1987 года продали за $870 тысяч
Летний рок-н-ролл в жарком Баку - авось станет прохладнее… (ВИДЕО)
Летний рок-н-ролл в жарком Баку - авось станет прохладнее… (ВИДЕО)
Love Story на фоне азербайджанских ковров XVII века - талисманы семейного благополучия (ФОТО)
Love Story на фоне азербайджанских ковров XVII века - талисманы семейного благополучия (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Президент Бразилии поддержал антиправительственные протесты на Кубе Другие страны 07:27
Число жертв обрушения гостиницы в Китае возросло до восьми человек Другие страны 07:17
КНДР призвала Южную Корею отказаться от совместных маневров с США Другие страны 07:13
В 2025 году все города Грузии будут иметь круглосуточное водоснабжение Бизнес 07:11
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло рядом с Курильскими островами Россия 06:51
Добытый в ЮАР редчайший алмаз голубого цвета продали за $40 млн Бизнес 06:32
Азербайджан увеличил импорт стали из Турции Турция 06:10
Более 200 отелей Кипра примут участие в программе поддержки вакцинированных туристов Туризм 05:46
Детский велосипед принцессы Дианы выставили на аукционе за $41 000 Европа 05:28
Мировой рынок развлечений и медиа вырастет на 6,5% в 2021 году ИКТ 05:13
Пилота команды "Формулы-1" "Макларен" Норриса ограбили после финала Евро Европа 04:56
В Токио начала функционировать Олимпийская деревня Спорт 04:39
Oдин из причастных к убийству лидера Гаити был связан с силовыми структурами США Другие страны 04:23
Финдиректора компании Трампа отстранили от руководства некоторых дочерних структур США 04:05
Глава МИД Кубы призвал Байдена снять американские санкции с его страны Другие страны 03:48
В Греции вакцинация медиков и работников домов престарелых стала обязательной Европа 03:35
Минобороны США пока не приняли решения об оказании военной помощи Гаити США 03:17
Премьер Хорватии ожидает вступления страны в Шенгенскую зону в течение 2022 года Европа 02:59
В Пентагоне пообещали помочь Афганистану с ремонтом вертолетов Ми-17 США 02:43
Макрон считает возможным достижение для Франции роста ВВП в 6% в 2021 году Экономика 02:25
США обвинили в геноциде и этнических чистках власти КНР, Мьянмы, Эфиопии и Южного Судана США 02:08
В центральную часть Гаваны направлены крупные наряды полиции Другие страны 01:53
Министерство финансов США на год разрешило экспорт нефтяного газа в Венесуэлу Энергетика 01:37
В Боливии автобус упал в овраг с высоты 150 м Другие страны 01:21
Hе менее 40 человек погибли при пожаре в ковид-больнице в Ираке Арабские страны 01:05
Вдову президента Гаити успешно прооперировали США 00:49
Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации одного из главарей талибов Другие страны 00:34
Иран является десятым по производству стали в мире Экономика 00:18
Товарооборот между Турцией и Азербайджаном превысил $179 млн Турция 00:01
Франция вводит обязательную вакцинацию медицинского персонала Европа 12 июля 23:41
В ТОП-100 производителей оружия вошли 2 компании Турции Турция 12 июля 23:16
В Минэнерго США заявили, что в стране в августе увеличится добыча сланцевой нефти Энергетика 12 июля 22:57
Объявлены победители конкурса «Yüksəliş» Общество 12 июля 22:39
Замглавы Минобразования КР обсудила с южнокорейской бизнес-делегацией вопросы сотрудничества Кыргызстан 12 июля 22:23
Обрабатывающая промышленность Азербайджана значительно увеличила производство Экономика 12 июля 22:17
Главный индекс Франкфуртской биржи достиг исторического максимума Финансы 12 июля 22:16
Министр иностранных дел Китая посетил с официальным визитом Туркменистан Туркменистан 12 июля 22:04
Азербайджанская армия отомстила за моего отца – сын Национального героя Общество 12 июля 21:57
ЕС намерен предложить Кабулу помощь в стабилизации Афганистана после ухода западных войск Европа 12 июля 21:43
Внесены изменения в устав ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» Экономика 12 июля 21:37
Польша остается открытой для грузинских инвесторов – министерство Бизнес 12 июля 21:24
ОБСЕ сотрудничает с Туркменистаном в решении различных аспектов энергетической дипломатии Энергетика 12 июля 21:14
Узбекистан и Непал обсудили двусторонние отношения в ряде сфер Узбекистан 12 июля 20:58
В Азербайджане определился порядок установления тарифов на электроэнергию, произведенную из ВИЭ Экономика 12 июля 20:53
Состоялся обмен мнениями о совместных социальных проектах Азербайджана и ЕС Политика 12 июля 20:47
Определились механизмы поддержки в области использования ВИЭ в Азербайджане Экономика 12 июля 20:35
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 12 июля 20:32
Обсуждения по ядерной сделке близятся к концу – МИД Ирана Ядерная программа 12 июля 20:29
Минстрой Туркменистана объявляет тендер на строительство здания Тендеры 12 июля 20:23
В Азербайджане выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 40 человек Общество 12 июля 20:23
В посольстве России состоялась церемония награждения деятелей культуры Азербайджана (ФОТО) Социум 12 июля 20:21
В Баку презентован фильм "Портрет 3293" о генерал-майоре Поладе Гашимове (ФОТО) Социум 12 июля 20:21
Министерство юстиции Азербайджана подписало контракт на сумму более 1 млн манатов ИКТ 12 июля 20:05
Азербайджанцы Молдовы обратились в международные организации в связи с экологической катастрофой на реке Охчучай Политика 12 июля 19:51
Эффективный валютный курс Азербайджана вырос с начала года Финансы 12 июля 19:29
В Норвегии открылась выставка, посвященная норвежско-азербайджанским связям (ФОТО) Политика 12 июля 19:23
Названо число спортсменов, которые представят Азербайджан на летних Олимпийских играх Токио-2020 Общество 12 июля 19:04
В июле 2020 года Азербайджан продемонстрировал боевую и моральную готовность вести войну за освобождение своей территории – российский эксперт Политика 12 июля 18:55
Врачам удалось спасти жизнь очередной жертвы армянского террора – Trend TV Общество 12 июля 18:40
Внешняя политика Азербайджана и впредь будет служить обеспечению мира и безопасности – Хикмет Гаджиев Политика 12 июля 18:32
Беларусь заинтересована в привлечении авиаперевозчиков Азербайджана к выполнению полетов в Минск Транспорт 12 июля 18:21
В Азербайджане незначительно сократился объем сборов по добровольным типам личного страхования Финансы 12 июля 18:05
SOFAZ назвал условия возможных изменений в инвестстратегии Энергетика 12 июля 18:00
Азербайджан совместно с международными организациями разрабатывает механизмы развития агростартапов ИКТ 12 июля 17:56
Силы безопасности Афганистана ликвидировали главу разведки "Талибана" Другие страны 12 июля 17:52
Агентство по развитию МСБ Азербайджана объявило тендер Тендеры 12 июля 17:50
Руководство минобороны Азербайджана посетило II Аллею шехидов (ФОТО) Общество 12 июля 17:47
Стимулирование использования возобновляемых источников энергии – одна из целей сотрудничества ОБСЕ с Туркменистаном Туркменистан 12 июля 17:46
Кто получил 5 000 и 3 000 манатов? Союз кинематографистов Азербайджанской Республики назвал победителей конкурса сценариев Культура 12 июля 17:43
Бюджет Кыргызстана за I полугодие 2021 года исполнен с профицитом в сумме 575,3 млн. сомов Кыргызстан 12 июля 17:37
Возбуждено уголовное дело по факту ранения водителя в результате взрыва кассетного боеприпаса в Физули Происшествия 12 июля 17:31
Ускорение экономического роста положительно повлияет на стабилизацию инфляции в Азербайджане – Unicapital Финансы 12 июля 17:27
«Нефтчи» пожертвует в Фонд Возрождения Карабаха доход от реализации билетов на матч с «Динамо» (Тбилиси) Общество 12 июля 17:23
Во II кв. 2021 г. мировой спрос на персональные компьютеры вырос более чем на 10% ИКТ 12 июля 17:20
Главы МИД стран Евросоюза обсудят карабахский вопрос Политика 12 июля 17:15
В Азербайджане будет создана информационная система по ВИЭ Энергетика 12 июля 17:14
В первом полугодии 2021 г. в Азербайджане зафиксировано 756 ДТП Общество 12 июля 17:12
Еще более 100 га освобожденных от оккупации территорий Азербайджана очищено от мин Общество 12 июля 17:09
Экспорт зерна из России в прошлом сельхозгоду вырос на 14% Россия 12 июля 17:09
Тогрул Гаджиев – вместо тара он взял автомат, чтобы освобождать Родину (ВИДЕО, ФОТО) Социум 12 июля 17:09
Израиль увеличил до 22 км зону рыболовства у берегов сектора Газа Израиль 12 июля 17:06
Азербайджан значительно увеличил экспорт в Индию Экономика 12 июля 17:05
Июльские бои 2020 года во многом заложили фундамент победы Азербайджана в Отечественной войне - Игорь Коротченко Точка зрения 12 июля 17:05
В Иране за сутки от коронавируса скончались 182 человека Общество 12 июля 17:05
Главы МИД Франции посетит США Европа 12 июля 17:03
Первый тур президентских выборов во Франции может состояться 10 апреля 2022 года Европа 12 июля 17:02
Эйюб Ягубов представил театрализованный мини-фильм, посвященный Гусейну Джавиду (ВИДЕО) Культура 12 июля 16:54
Внесено изменение в указ о создании и обеспечении деятельности Алятской свободной экономической зоны Политика 12 июля 16:52
Во время Товузских событий 2020 года Армения пыталась использовать ОДКБ в личных интересах – военный эксперт Политика 12 июля 16:48
Президент Ильхам Алиев утвердил закон об использовании ВИЭ при производстве электроэнергии Политика 12 июля 16:36
Дочери шехидов добыли победу для своей команды, борясь плечом к плечу, так же как их отцы освобождали Азербайджан (ВИДЕО, ФОТО) Социум 12 июля 16:34
Для азербайджанских военнослужащих организованы семинары по международному гуманитарному праву (ФОТО) Политика 12 июля 16:30
На станциях Бакметрополитена будет модернизирована система вентиляции Экономика 12 июля 16:27
В Азербайджане против владельцев 2 домов торжеств возбуждено уголовное дело (ФОТО) Экономика 12 июля 16:18
В Туркменистане состоится очередной аукцион по продаже госсобственности Финансы 12 июля 16:14
Назван срок доставки в Азербайджан новых вагонов метро (ФОТО) Транспорт 12 июля 16:11
Проведите ваш летний отдых незабываемо! (ВИДЕО) Общество 12 июля 16:10
Toyota представила в Азербайджане новый модельный ряд Land Cruiser 300 (ФОТО) Транспорт 12 июля 16:05
В Азербайджане существенно выросло производство табачной продукции Бизнес 12 июля 16:03
Порты Турции приняли свыше 10 миллионов тонн грузов из США Турция 12 июля 15:59
Все новости