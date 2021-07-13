БАКУ / Trend / - В 2025 году все города Грузии будут иметь круглосуточное водоснабжение, а к 2030 году все население страны будет иметь полный доступ к лицензированному и качественному водоснабжению, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время презентации годового отчета парламенту.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По словам главы правительства, поддержка высокогорных населенных пунктов будет продолжена.

"Доходы от экотуризма на охраняемых территориях следует увеличить в четыре раза. Европейская система управления водными ресурсами будет внедрена по всей нашей стране. Мы должны улучшить экологическое состояние наших рек, обеспечить рациональное использование воды", – сказал он

Премьер-министр отметил, что при правильных инвестициях можно улучшить состояние государственных и международных дорог в стране, и в ближайшие годы на инфраструктурные проекты будет потрачено 31 миллиард лари.

"С завершением строительства трассы Красный мост – Сарпи по современным стандартам безопасности время в пути сократится вдвое – с восьми часов до четырех часов", – сказал он.

(Редактор: Надир Насиров)