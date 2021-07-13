БАКУ /Trend/ - ЕС продолжит расширять сотрудничество с Туркменистаном и взаимодействие с туркменским обществом, сообщил Trend посол ЕС в Туркменистане Диего Руиз Алонсо.

"Мы находимся в процессе планирования сотрудничества с Туркменистаном на период 2021-2027 годов. В настоящее время мы проводим консультации с партнерами и различными заинтересованными группами", - сказал посол.

По его словам, в целом ЕС планирует сосредоточиться на продвижении "зеленых" аспектов экономики в качестве предварительного условия для достижения целей Национального плана развития, соответствующих целей устойчивого развития, создания рабочих мест и содействия инклюзивному росту. Это также поддержало бы восстановление экономики после последствий пандемии COVID-19.

"Вторым аспектом нового сотрудничества будет развитие частного сектора и сельских районов, что является ключевым фактором для упрощения торговых процедур", - отметил посол.

Он добавил, что укрепление гражданского общества, защита и развитие уязвимых групп (молодежи, женщин и др.), поощрение прав и свобод человека также являются частью двусторонней повестки дня ЕС.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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