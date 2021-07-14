В Азербайджан будет привлечено более 500 инвесторов – MUSIAD

БАКУ /Trend/ - Согласно документу, подписанному MUSIAD и азербайджанским Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики, более 500 инвесторов будут привлечены в Азербайджан.

Об этом Trend в ходе проекта «Network Buluşmaları» заявил представитель MUSIAD в Азербайджане Мухтерем Оз.

По словам собеседника, в октябре текущего года в Баку пройдет международный бизнес-форум (International Business Forum – IBF), где общее число участвующих инвесторов со всего мира будет доходить до 2,5 тысячи.

«Это в свою очередь открывает большие возможности в плане привлечения инвестиций в Азербайджан и совместного партнерства бизнесменов. Этому и способствует MUSİAD», – заметил Мухтерем Оз.

Также было отмечено, что MUSİAD своеобразно объединяет братство и деловое партнерство с Азербайджаном, и данная инициатива будет также охватывать азербайджанских предпринимателей за рубежом, чтобы те тоже инвестировали в свою страну.

«Для достижения поставленных целей и служения интересам Азербайджана необходима широкая сеть Network», – добавил Мухтерем Оз.

Заметим, что MUSİAD функционирует в 95 странах мира, а в Азербайджане – с 2018 года.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @jafarov_zeyni