По инициативе Туркменистана проведено заседание МИД стран Центральной Азии

БАКУ / Trend / - По инициативе туркменской стороны 14 июля 2021 года в Ташкенте состоялась встреча министров иностранных дел государств Центральной Азии, сообщает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

Главы МИД Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, а также первый замминистра иностранных дел Кыргызской Республики прибыли в столицу Узбекистана для участия в Международной конференции высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональные связи, вызовы и возможности».

В ходе всесторонних переговоров стороны обсудили наиболее актуальные вопросы сотрудничества между странами региона в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Основной темой дискуссий стала подготовка к Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, а также проведение мероприятий политического, экономического и гуманитарного характера, которые будут организованы в рамках встречи в Туркменистане в августе текущего года.

Министры обсудили региональные вопросы и сотрудничество в рамках многосторонних структур, а также договорились работать над укреплением внешнеполитического партнерства.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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