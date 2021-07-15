В Грузии за 2020 г. увеличился объем воды, поставляемой домохозяйствам

БАКУ /Trend/ - В 2020 году в сфере водоснабжения Грузии было представлено около 25 предприятий, передает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

Согласно информации, объем воды, поставленной домохозяйствам за этот период, составил 229,2 миллиона кубометров, что на 2,6 процента больше, чем в 2019 году.

По состоянию на 31 декабря 2020 года количество населения, подключенного к системе водоснабжения, составило 2,57 миллиона человек (68,9 процента), что на 2,1 процента больше, чем в 2019 году.

В 2020 году количество населения, подключенного к системе сбора сточных вод, увеличилось на 1,8 процента по сравнению с предыдущим годом и составило 1,87 миллиона человек (50,1 процента).

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)