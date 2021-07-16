Грузия и Венгрия ожидают динамичного расширения сотрудничества в оборонной промышленности

БАКУ /Trend/ - Грузия и Венгрия ожидают динамичного расширения двустороннего сотрудничества в оборонной промышленности в ближайшем будущем.

Об этом Trend сообщили в Министерстве иностранных дел и торговли Венгрии.

"Мы ожидаем увидеть динамичное расширение двустороннего сотрудничества в оборонной промышленности в ближайшем будущем. Кроме того, мы надеемся вскоре, как только вакцинация в обеих странах достигнет необходимого уровня, возобновить авиасообщение, нарушенное пандемией COVID-19", – сказали в министерстве.

Кроме того, в ведомстве отметили, что химические вещества и пластмассы – это две категории товаров, которые оказались наиболее устойчивыми к экономическим потрясениям, поэтому данные категории имеют наибольшую возможность для дальнейшего развития производства и, соответственно, расширения сотрудничества в этой сфере.

Согласно заявлению министерства, развитие портов и дорожных сообщений имеет жизненно важное значение, когда речь идет о содействии расширению торговли и инвестиций.

"Хотя на данный момент у нас отсутствует информация о текущих проектах в портовой отрасли, Венгрия открыта для рассмотрения любых предложений в этом направлении", – сказал источник.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)