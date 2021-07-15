Грузия экспортировала в Турцию почти 20 тыс. тонн полуфабрикатов из чугуна или нелегированной стали
БАКУ /Trend/ - В период с января по май 2021 года Грузия экспортировала в Турцию 19 834 тонны полуфабрикатов из железа и нелегированной стали на сумму 9,76 миллиона долларов, сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.
В годовом исчислении Грузия увеличила экспорт полуфабрикатов из железа и нелегированной стали в Турцию на 5 974 тонны.
В аналогичном периоде прошлого года Грузия экспортировала в Турцию 13 860 тонн полуфабрикатов из железа и нелегированной стали на сумму 5,1 миллиона долларов.
В январе - мае турецкий импорт в Грузию составил 624,7 миллиона долларов. При этом грузинский экспорт в Турцию составил 133,2 миллиона долларов.
Внешнеторговый оборот между Грузией и Турцией в отчетный период превысил 758,05 миллиона долларов, что составляет 15,1 процента от общего товарооборота Грузии.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)