Геостат обнародовал данные об экспорте Китая в Грузию

БАКУ /Trend/ - С января по май 2021 года Грузия импортировала из Китая 12 950 тонн плоского проката из нелегированной плакированной стали на сумму 10,6 миллиона долларов, что на 1 449 тонн больше по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Об этом передает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

В отчетный период Грузия импортировала из Китая 4 629 тонн подвижного, сортировочного, добывающего или бурового оборудования, минералов и руды на сумму 40,9 миллиона долларов.

Кроме того, Грузия закупила в Китае 4976 тонн новых резиновых пневматических шин на сумму 12,3 миллиона долларов, а также 1 174 тонны кондиционеров на сумму 7,49 миллиона долларов и 80,2 тонны автоматов обработки данных и их агрегатов на сумму 7,87 миллиона долларов.

За указанный период Грузия экспортировала на китайский рынок продукции на 262,4 миллиона долларов, что составляет 17,1 процента от общего экспорта Грузии.

Между тем, экспорт Китая в Грузию составил 289,5 миллиона долларов, что составляет 8,3 процента от общего объема импорта Грузии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)