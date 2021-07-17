Продажи квартир в туристической столице Грузии выросли более чем вдвое
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В Азербайджане обнародован рост в сфере производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром
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Помощь Азербайджана еще больше укрепит двусторонние отношения дружбы и стратегического партнерства – посол Кыргызстана (ВИДЕО)
Кёнуль Нуруллаева обратила внимание Международного парламента по толерантности и миру на минный террор Армении (ФОТО/ВИДЕО)
Aviasales.az совместно с Фондом Nargis запустили благотворительный марафон, приуроченный к Гурбан байраму
Состоялось торжественное открытие "Славянского базара". Азербайджан представляет актер Шушинского театра (ФОТО/ВИДЕО)
Организованная Азербайджаном промежуточная министерская конференция ДН – важный шаг в деле мобилизации политической воли – МИД РФ
Страны Центральной и Южной Азии намерены сотрудничать во внедрении цифровых платформ в сферу международной торговли
Узбекистан благодарен Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за передачу вакцины от COVID-19 - посол