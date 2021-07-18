Грузия опубликовала данные о крупнейших прямых иностранных инвестициях

БАКУ / Trend / - Общий отток инвестиций из Грузии составил 127 миллионов долларов в первом квартале 2021 года, в результате чего разница между притоком и оттоком составила 125,4 миллиона долларов, сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии (Геостат).

Страны с наибольшим оттоком инвестиций:

● Азербайджан – 6,24 миллиона долларов;

● Кипр – 7,75 миллиона долларов;

● Мальта – 12,03 миллиона долларов;

● Кыргызстан – 24,30 млн долларов;

● США – 59,82 миллиона долларов.

По данным Геостата, в первом квартале 2021 года самые крупные прямые иностранные инвестиции были осуществлены в финансовый сектор (93,9 миллиона долларов), за ним следуют энергетический сектор (35,5 миллиона долларов) и производственная сфера (27,9 миллиона долларов).

Учитывая, что большая часть инвестиций была сделана в финансовый сектор, а Великобритания является ведущим инвестором, эти инвестиции, вероятно, будут связаны с грузинскими компаниями на Лондонской фондовой бирже – Bank of Georgia, Capital Georgia и TBC Bank, которые, по мнению Геостат, являются иностранными компаниями, так как их материнские компании зарегистрированы в Великобритании.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)