В Грузии ожидают хороший урожай зерновых

БАКУ /Trend/ - В 2021 году в Грузии ожидается хороший урожай зерновых культур, заявил глава грузинского минсельхоза Леван Давиташвили, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Министр ознакомился с уборкой урожая пшеницы в селе Шиндиси Горийского муниципалитета (регион Шида Картли).

«Уборка вошла в активную фазу. Одновременно сбор урожая начинается в регионах Кахети и Квемо Картли. В этом году урожай зерновых культур хороший как по качеству, так и с точки зрения количества», - сказал Давиташвили.

По словам министра, во многом это связано с системными решениями и изменениями, а также с более широким применением современных технологий.

Спрос на пшеницу в Грузии составляет 700-800 тысяч тонн в год. Однако в стране выращивается лишь 10 процентов зерна. Остальную пшеницу Грузия импортирует из России, Казахстана, Украины и США.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)