Грузия назвала объем экспорта овощей в I полугодии

БАКУ /Trend/ - Экспорт овощей из Грузии (группа 7 по НТН ВЭД) за первое полугодие 2021 года составил 17,37 миллиона долларов, передает Trend в четверг со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

Доля овощей в совокупном объеме экспорта Грузии за этот период составила 0,9 процента.

Главные позиции в группе распределились следующим образом: картофель – 8,85 миллиона долларов, томаты – 2,69 миллиона долларов, чеснок — 0,41 миллиона долларов.

Объем экспорта овощей в сравнении с сопоставимым периодом прошлого года возрос на 128,9 процента.

За январь – июнь 2020 года грузинский экспорт овощей составил 7,59 миллиона долларов. Доля овощей в совокупном объеме экспорта составляла 0,5 процента. Экспорт томатов составил 1,47 миллиона долларов, картофеля – 0,86 миллиона долларов, грибов семейства Agaricus – 0,80 миллиона долларов, баклажанов — 0,58 миллиона долларов.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)